شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي قبل مواجهة المصري: علي ماهر أخويا مش صاحبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، أن صعوبة الدوري العام في الموسم الجاري، لصالح الكرة المصرية وأنه مازال مبكراً على الحديث عن حسم أي فريق لمركز محدد، وقال سامي في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: الدوري صعب وصعوبته إفادة للكرة المصرية، فكرة تلاحم المباريات ليست جديدة علينا ولكنها كانت تحدث على فترات، ومع ذلك تمنح قوة كبيرة للمستوى البدني ومن لديه قائمة كبيرة هو من سيصمد، وما زال الوقت مبكراً جداً للحديث على تحديد المراكز.

أضاف: مباراة طلائع الجيش لم تكن سهلة حدثت لنا مشكلة بعد طرد محمد عبد المنعم ولعبنا بنقص عددي 70 دقيقة وحاولنا الحفاظ على الهدف الذى سجلناه ولكنهم تعادلوا، وراضى تماماً عن التعادل، خاصة أن الطلائع قوي جداً.

زاد: المباراة المقبلة مع المصري وعلي ماهر حبيبي وأخويا، ومنذ المنتخبات كنا معاً واحترفنا معاً أيضاً، وإحنا أخوات مش أصحاب، وكل منا لديه طموح مختلف الآن وإذا فوزنا سنتساوى مع المصري.

واختتم: يهمني جداً الوصول إلى النقطة 20 لأن هذه المرحلة طموح مختلف، جميع الرؤوس متساوية في الدوري، والزمالك خسر من غزل المحلة، وعلى قوة القطبين يفقدون النقاط بالمسابقة وهذا دليل على قوتها.

كان فريق سموحة قد فاز على نظيره دكرنس بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن دور الـ 32 من كأس مصر، ليحسم الفريق السكندري تأهله لدور الـ 16 وينتظر الفائز من مباراة بيراميدز والعبور.