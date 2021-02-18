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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب .. كوثر هشام لاعبة اليد: بحب عمرو دياب.. وحلمى أصبح ضابط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "كوثر هشام " لاعبة كرة اليد ، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟
لعب كرة اليد
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟
كل أنواع الباستا
من نجمك المفضل ؟
عمرو دياب
كوثر هشام
من مطربك المفضل ؟
عمرو دياب
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه ؟
ظابط
لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟
على حسب الموقف
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟
سكارليت جوهانسون
بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟
الكاجوال أكتر
تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟
لو رياضى هيكون أفضل