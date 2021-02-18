شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب .. كوثر هشام لاعبة اليد: بحب عمرو دياب.. وحلمى أصبح ضابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "كوثر هشام " لاعبة كرة اليد ، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

لعب كرة اليد

كل أنواع الباستا

عمرو دياب



كوثر هشام

عمرو دياب

ظابط

على حسب الموقف

سكارليت جوهانسون

الكاجوال أكتر

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

لو رياضى هيكون أفضل