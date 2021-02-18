شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: عمر رضوان يسير على خطى الشناوي وصرفنا مكافآت الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى علاء عبد العال المدير الفني لأسوان، سعادته بالفوز الثمين الذى حققه فريقه على المقاولون العرب في مباراة الجولة 14 بهدف نظيف، وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر": نقاط المقاولون العرب كانوا غاليين جداً، وأشعر بالسعادة عندما أجني ثمار مجهودي، خاصة أننا مع فريق جماهيري، والموسم الجاري من أقوى المواسم، وأتابع ترتيب الدوري باستمرار وأحسب النقاط، وأشكر اللاعبين على أدائهم أمام المقاولون، خاصة أننا سنواجه الاتحاد في المباارة المقبلة.

أضاف: ما قادم هو أصعب، ننسى فرحة الأمس ونبحث عن المباريات المقبلة، حتى الآن الفارق بيننا وبين السادس 3 نقاط فقط، مباراة المقاولون بالأمس كنا متساويين في النقاط مع المقاولون ونفس الأمر سيكون مع الاتحاد.

زاد: عمر رضوان حارس مرمى واعد وقلت له أنه يسير على خطى محمد الشناوي، خاصة أنه من أبناء الأهلي مثل الشناوي وأتنبأ له بمستقبل كبير، وأشكر إدارة أسوان جداً، منحوني كامل الحرية في العمل والثقة.

استكمل: الإدارة صرفت مكافآت الفوز بالأمس للاعبين وهذا ينجح أي مدير فني وهذا ما حدث مع المدربين السابقين ويحدث معي.

واختتم: يسعدني كلام البعض على أنني أنتمي لمدرسة دفاعية، خاصة أنني ناجح في هذا الأمر، وألعب في حدود إمكانياتي، لدي ميزة أن أحرز أهداف في الكرات الثابتة، وكذلك الدفاع بطريقة معينة ومنع المنافس من الاختراق، ولدي حارس مرمى مميز، مباراة الأمس أهدرنا هدفين محققين، والأهلي والزمالك بيدافعوا وفي بعض المباريات يقولون المكسب أهم من الأداء.