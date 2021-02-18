شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا وتطعيم السفر للسنغال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد وذلك قبل السفر إلى السنغال استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالي المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

كما يحصل اللاعبون اليوم على التطعيمات الخاصة قبل خوض الرحلة الإفريقية، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم، ويسافر فريق الزمالك الي السنغال بعد غد السبت علي متن طائرة خاصة توفيرا للراحة وتجنب ارهاق اللاعبين من السفر.

من ناحية اخري، يجرى البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك تغييرات في تشكيل الفريق في مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها 23 فبراير الجارى في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وكشف مصدر داخل الفريق ان باتشيكو غير راضي عن أداء بعض اللاعبين في المباريات الأخيرة، بخلاف ظهور عدد من اللاعبين بمستوى ضعيف في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت امس في الجولة الـ 13 للدورى والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وقال المصدر ان باتشيكو يدرس الدفع بكل من فرجاني ساسي واشرف بن شرقي التشكيل الأساسي لمباراة تونجيث بعد تألقهما في المباريات الأخيرة فيما لم يستقر علي اللاعبين الذين سيتم استبعادهم من التشكيل وان كان الأقرب هو احمد سيد زيزو ومحمود علاء وشيكابالا.

من ناحية أخرى وافق عبد الله بكرى مدافع فريق بيراميدزعلي الانتقال لنادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما دخل بعض مسئولي الزمالك في مفاوضات شفوية مع اللاعب الذي أبدي ترحيبه بارتداء تي شيرت الزمالك.

وكشف مصدر داخل الزمالك ان إدارة النادي تسعي لتدعيم خط الدفاع في الصيف المقبل ، وفقا لتعليمات البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق والذي طلب تدعيم خط الدفاع في يناير الماضي وتمسك بطلبه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانهي مسئولو الزمالك اتفاقهم مع بكري علي كافة التفاصيل المالية للتعاقد في يناير الماضي الا ان الصفقة توقفت ، ليتم فتح المفاوضات مرة اخري خلال الساعات الماضية وقام اللاعب بالترحيب بالانضمام للزمالك خاصة ان عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانضمام لأي فريق في الصيف المقبل مجانا.