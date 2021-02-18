شكرا لقرائتكم خبر عن احمد بلال ومصطفى محمد 72 ساعة من حرب التصريحات والردود الساخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت العلاقة بين أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق ومصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار إلى جالاطة سراي التركي، منحنى أخر، بعد التصريح الأخير لنجم الأهلي الأسبق في برنامج "بي أون تايم"، حيث انفعل بلال في ظل سؤاله المستمر عن مهاجم الفرق الأبيض، وهو ما أثار غضب مصطفى محمد وجماهير الزمالك، بل وعشاق الأناكوندا في تركيا بعد تألقه مع فريقه الجديد.

تصريح احمد بلال بداية الأزمة

"ارحمونا بقى" كان ذلك أول رد من مهاجم الأهلي السابق بعد سؤاله عن سبب هجومه المستمر على مصطفى محمد، وأضاف: هنأته على فيس بوك، وأستمتع مع كل لاعب مهاجم يتألق فى مركزه، والناس عملت أزمة بدون داعي، ومصطفى محمد إمكانياته كويسة ومفيش لاعب مكتمل باستثناء رونالدو، وقلت أن مصطفى محمد محتاج يطور نفسه هذا ليس معناه أننا لا نحبه ولكن هذا معناه أننا نريد أن نراه فى مستوى أفضل.

أضاف: مصطفى يسير بمستوى جيد مع جالاطة سرأى ونتمنى له التوفيق، ومن قال أننا غير سعداء بأدائه.

مصطفى محمد يرد على احمد بلال

رد مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي المعار من صفوف الزمالك على انتقادات أحمد بلال نجم الأهلي له في الفترة الأخيرة. وقال مصطفى محمد على حسابه الشخصية في تويتر: "عمري ما زعلت من أي نقد بتعرض ليه وبحترم كل آراء الكباتن الكبار وبستفيد من كلامهم، لكن لما الأمر يوصل لدخول الأم في ده مفهوش أى احترام أتمنى إن الناس تحترم نفسها في الكلام".

يرى أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق، أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار إلى جالاطة سراي التركي، يقترب من تحقيق انجاز غير مسبوق إذا سار بنفس المعدل التهديفي، وقال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": تألق مصطفى محمد ليس مفاجأة بالنسبة لي وإمكانياته تؤهله للعب في أفضل دوريات العالم، وتجربته الحالية تشبه عودة النني من بشكتاش إلى أرسنال، بعدما استعاد مستواه، والدورى التركي خطوة جيدة لانتقال مصطفى إلى دوري أفضل. أضاف: منذ تواجده مع جالاطة سراي إذا سار بالمعدل التهديفي الحالي قد يحقق رقم قياسي لم يسبقه إليه أحد من المحترفين المصريين، في ناس منسية عايزة الناس تفتكرها ولذلك يتحدثون عن لاعب بقيمة مصطفى، وأفضل شئ لهؤلاء الأشخاص هو تجاهلهم وعدم منحهم الفرصة التى يبحثون عنها. هجوم ناري من خالد الغندور على احمد بلال هجوم ناري من خالد الغندور على احمد بلال فتح الإعلامي خالد الغندور، النار على أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق، بسبب تصريحاته عن مصطفى محمد وقال الغندور، في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي": كلنا سعداء بما قدمه مصطفى محمد، والكثير كان لديه الثقة بأن إمكانيات مصطفى تقوده لمكان فضل، ولكن لم يتخيلوا أن يتم ذلك بهذه السرعة، وشخصيا كنت أؤيد احتراف مصطفى محمد وبعض الزملكاوية زعلوا مني، ولكن كنت أتخيل أنه سيلاقي بعض الصعوبات، بالأمس مصطفى محمد لعب مباراة تحت الثلج، رغم أنه كان يلعب في حر أفريقيا. وأضاف: كلاعب كرة عندما كنت ألعب في أفريقيا والمطر يبدأ بالسقوط حتى لو لم يكن شديد كنت بتضايق جدا، مصطفى محمد حتى نطته لا تقل عن كريستيانو رونالدو، والسوشيال ميديا كانت بتقول إيه الهبل ده، هو حرام شرعاً ان واحد مصري بينط زي لاعب عالمي. وتابع: عندما قلت أن مصطفى محمد أفضل من ميسي ونيمار وصلاح ومبابي في ضربات الرأس، الكثيرين طلعوا يتريقوا أن هوؤلاء اللاعبين ليست مهارتهم في ضربات الرأس، كنت أتحدث عن مهارة ضمن الكثير من المهارات. واستطرد: حتى أحمد بلال، كان يستهزق بكلامي عن مصطفى محمد أنه سيلعب أمام فالكاو، أهو لعب على فالكاو وكسب جالطة سراي، هنا الرؤية، مصطفى محمد أفضل لاعب في العالم في ضربات الرأس وأنا عند رأي، والصحف التركية قالت أن مصطفى تقمص دور محمد صلاح الثاني.

أيمن عبد العزيز يرد على تصريحات احمد بلال