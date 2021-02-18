شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يبرز "تصدى" محمد الشناوى فى مباراة الأهلى و المريخ على تيك توك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثني الحساب الرسمي للكاف على تصدى محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر والنادى الأهلى خلال مباراة فريقه أمام المريخ السودانى في انطلاق مباريات القلعة الحمراء بدورى المجموعات، والتي انتهت بفوز الفريق بثلاثية نظيفة، حيث تمكن الشناوى من خطف الأنظار خلال المباراة الذى حسمها الأهلى بفوز كبير، إلا أن تصدى الشناوى على مرتين أمام مهاجم المريخ ضمن أحداث المباراة كان كفيلاً أن يكون ضمن الأبرز فى اللقاء، لينضم به إلى سلسلة تصدياته الهامة خلال الفترة الأخيرة.

ونشر الحساب الرسمى للكاف على موقع تيك توك فيديو سلط به الضوء على لحظة تصديه وحماية عرينه من دخول هدف، ووصفوا تصديه بأنه عظيم للغاية.



محمد الشناوى

وكان النجم محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، أعرب عن سعادته بفوز الفريق على المريخ السودانى، مساء الثلاثاء الماضى فى افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، مؤكدا أنها بداية قوية فى رحلة البحث عن اللقب العاشر، ونشر الشناوى صورا له من اللقاء، صحبها بتعليق: "بداية قوية والحمد لله على المكسب.. الأهلى.. كأس أبطال أفريقيا".



الشناوى

وحقق الأهلى فوزا مهما وغاليا فى افتتاح دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد التغلب على المريخ السودانى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، وشهدت تألق النسور الحمر واعتلاء المجموعة، بفارق الأهداف عن سيمبا التنزانى الوصيف.

@caf_online Shennawy: “Amma show you how great I am!” ???? #TotalCAFCL♬ how GREAT I am by Aj Greene - Aj Greene????

وحرص النادى الأهلى على الإشادة بأداء حارسه الأول محمد الشناوى، فى مباراة المريخ السودانى، فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، الذى توج بلقبها الموسم الماضى، ونشر الحساب الرسمى للأهلى على "تويتر"، صورة لمحمد الشناوى خلال المباراة وعلق قائلا: "يستمر بتقديم أفضل ما لديه.. حراسة المرمى فى أمان للمباراة الثالثة على التوالى بدورى الأبطال".