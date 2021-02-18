شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفتتح مشوار التصفيات الافريقية لكرة السلة بتونس فى التاسعة مساء أمام أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الخميس المنتخب الوطنى لكرة السلة رجال، مع نظيره أوغندا في أولى مبارياته بالمرحلة الثانية من التصفيات الافريقية، التي تقام بتونس وتستمر حتى 22 نوفمبر الجارى، ويقام اللقاء في التاسعة مساء اليوم .

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 والتي تضم أيضًا منتخبات أوغندا وكاب فيردي والمغرب ويتصدر ترتيبها الفراعنة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباريات الذهاب في التصفيات التي أقيمت في القاهرة نوفمبر الماضي.

وقرر أحمد مرعي المدير الفني للمنتخب المصري لكرة السلة الاستقرار على تواجد كلًا من هيثم كمال - علي محمد - محمد طه ميدو - أحمد أبو العلا بيبو - يوسف شوشة "الاتحاد السكندري"، إيهاب أمين وحاتم البحيري "الأهلي"، أنس أسامة ومصطفى كيجو "الزمالك"– يوسف شحاتة "سبورتنج" – وليد عبد الجواد "الجزيرة" –عمر عزب "سموحة".

وتضم بعثة منتخب السلة كلًا من: أحمد مرعي مدير فني – وسام جابر مدرب – محمد سليم مساعد مدرب – معاذ زيدان مدرب مرافق - وائل لطفي مدير منتخبات – أحمد يحيي طبيب الفريق – ماجد عباس تحليل وأحصاء.

وخاض المنتخب خلال المعسكر الذى أقامه بتونس قبل انطلاق التصفيات ، مباراتين وديتان أمام رواندا و مدغشقر ، فاز فيهما على المنافسين .