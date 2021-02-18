شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة فراعنة الرماية فى كأس العالم للخرطوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو إتحاد الرماية برئاسة حازم حسنى قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة كأس العالم للرماية "خرطوش" المقرر انطلاقها فى مصر بدء من يوم الأربعاء المقبل، حيث ستصل الوفود يوم الأثنين المقبل، على أن يتم فحص الأسلحة وإقامة المؤتمر الفنى وتدريبات الفرق يوم الثلاثاء.

و تضم قائمة اللاعبين كلا من ، أحمد توحيد زاهر و عبد العزيز محيلبة و أحمد قمر و مصطفى حنيش و إسلام أبو بكر ماجى عشماوى و نوريهان فوزان و نادين أيمن و سحر طلعت مصطفى و مريم طارق فى مسابقة التراب .

أما على صعيد الإسكيت يضم كلا من ، عزمى محيلبة و مصطفى إسماعيل و سركيس مارتايان و إبراهيم محمد و كريم عصام و و أميرة أبو شقة و زينب طارق و شهد أشرف و نغم أحمد عثمان ، ومن المحتمل أن يتم تسجيل عدد من اللاعبين أخرين المتواجدين فى قائمة الإنتظار.

وأكدت 31 دولة المشاركة فى بطولة كأس العالم للرماية " خرطوش " التى تنطلق يوم الأربعاء المقبل و التى تستمر حتى يوم 4 مارس القادم، بالاضافة لمصر" البلد المنظم " ليصبح العدد 32 دولة تشارك فى البطولة .

تضم قائمة الدول المشاركة كلا من ، الأرجنتين و أرمينيا و كندا و تشيلى و كولمبيا و كرواتيا و قبرص و التشيك و الدنمارك و أسبانيا و اليونان و الهند و كازاخستان و السعودية و الكويت و ليبيا ولبنان و لوكسمبرج و المغرب و النرويج و بيرو و بولندا و قطر و رومانيا و روسيا وسلوفينيا والسودان وسلوفاكيا و سوريا و الإمارات و أوكرانيا و مصر

يشهد جدول منافسات كأس العالم للرماية يوم الأربعاء، مسابقات إسكيت رجال وفرق رجال وسيدات، فيما يقام يوم 25 فبراير منافسات نهائيات إسكيت سيدات، على أن تشهد البطولة راحة يوم الجمعة، قبل أن تقام منافسات الفرق مختلط إسكين و نهائيات المختلط يوم 27 من الشهر نفسه.

أما يوم 28 فبراير، فيشهد تدريب رسمى حفرة رجال وسيدات على أن تقام منافسات الحفرة يومى 1 و 2 مارس على أن تقام النهائيات أيام 2 و 3 و 4 من نفس الشهر .