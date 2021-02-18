شكرا لقرائتكم خبر عن راسينج كلوب الإيفوارى يصل القاهرة لمواجهة بيراميدز الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق نادي راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الخميس، استعدادا لمواجهة بيراميدز في إياب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحل الفريق الإيفوارى ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي في مباراة الإياب بعدما حقق الفوز في مواجهة الذهاب بأبيدجان بهدفين دون مقابل سجلهما إسلام عيسى.

وحرص مندوب من نادي بيراميدز على استقبال بعثة راسينج كلوب في مطار القاهرة ورافقها حتى الوصول لفندق الإقامة وخلال فترة وجودها بالقاهرة حتى الانتهاء من خوض اللقاء.

ومن المقرر أن يعسكر فريق راسينج في فندق الإقامة على أن يخوض تدريباته الجماعية بشكل طبيعى قبل أن يخوض المران الأخير على ملعب الدفاع الجوى قبل مواجهة بيراميدز، كما سيعقد الاجتماع الفنى للمباراة عقب التدريب الأخير للفريق الإيفوارى.

وحرص مندوب بيراميدز على التشديد على بعثة راسينج كلوب بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وعدم اختراقها لحين مواجهة بيراميدز، من أجل الحفاظ على سلامة البعثة وكذلك عدم التسبب في إصابة أى فرد أخر بفيرس كورونا المنتشر مؤخرًا.



البعثة