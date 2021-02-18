شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القناة الناقلة لـ قمة دورى محترفى اليد بين الأهلى و الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف إستاد القاهرة فى السادسة مساء اليوم الخميس، قمة دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2020 / 2021 بين فريقى الأهلى والزمالك بالجولة الرابعة للمرحلة الثانية من الدورى.

تنقل قناة أون تايم سبورتس 3 المباراة على الهواء مباشرة، حيث أن مجموعة قنوات أون حصلت على نقل مباريات دورى كرة اليد حصرى على شاشة المجموعة.

تقام قمة دورى محترفى كرة اليد بدون جمهور، حيث إن الحضور يقتصر على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وكلا الناديين وحاملى بطاقات الاتحاد فقط.

ويتصدر الأهلى ترتيب جدول الدورى برصيد 12 نقطة يليه سبورتنج بالمركز الثانى برصيد 10 نقاط ثم الزمالك يحل ثالثا بنفس عدد النقاط لفارق الأهداف، ثم هليوبوليس فى المركز الرابع برصيد 7 نقاط يليه طلائع الجيش فى المركز الخامس بنفس الرصيد ثم الأوليمبى فى المركز السادس بـ 6.5 نقطة نظرا لحسبة النقاط الإعتبارية فى المرحلة الأولى والتى يقدر فيها التعادل بنصف نقطة، ومن بعده الطيران فى المركز السابع برصيد 4 نقاط و أخيرا الزهور فى المركز الثامن و الأخير برصيد 3.5 نقطة.

ونجح اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر فى إنقاذ القمة من التأجيل بالحصول على الموافقة الأمنية بعد تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى للتوسط لاستعجال الحصول على الموافقة الأمنية.

وأصدر هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد أمس فرمان بإبلاغ نادى الأهلى والزمالك بإقامة مباراة القمة فى الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين فى موعدها الخميس فى تمام السادسة مساء على صالة استاد القاهرة حتى انتهاء الحصول على الموافقة الأمنية.

ويقام اللقاء بدون حضور جماهيرى، حيث تم إرسال جواب لكل الناديين يفيد أنه غير مسموح بحضور المباراة سوى حاملى بطاقات الاتحاد فقط.

وتشهد الجولة الرابعة بخلاف مواجهة الأهلى والزمالك لقاءات بين كل من الطيران مع الزهور وسبورتنج مع طلائع الجيش والأولمبى مع هليوبوليس.