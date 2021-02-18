شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الأهلي: ندرس عدة سير ذاتية والجهاز الجديد سيكمل لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن النادي يدرس جميع الأسماء المطروحة من المدربين لخلافة محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق، والذى تمت إقالته لتراجع النتائج، وقال نصار في تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: انتهزنا فرصة أننا لدينا متسع من الوقت بين المباراة الأخيرة والمباراة المقبلة مع أسوان، قيمنا الفريق في المباريات الماضية لكن لم يحالفنا التوفيق، وتلقينا خمس هزائم وسبع تعادلات، والدوري هذا الموسم من أصعب المواسم والمباريات متلاحقة، وكان يجب أن نعد للفترة المقبلة.

أضاف: الجهاز القديم رحل بالكامل مع محمد يوسف، وسنجتمع مع لجنة الكرة اليوم لدراسة السير الذاتية لعدد من المدربين، وكل الأسماء المطروحة سيتم دراستها، والجهاز المقبل سيكمل لنهاية الموسم ونتمنى أن يحالفه التوفيق.

وقرر مجلس إدارة نادى البنك الأهلي تصعيد أحمد شعبان مدير قطاع الناشئين، لقيادة تدريبات الفريق اليوم على ملعب المقاولون العرب استعداد لمواجهة نادى أسوان وذلك لحين التعاقد مع جهاز فني جديد، ويعد أحمد شعبان من أبناء نادى البنك الاهلى وتولى مهمه إدارة الفريق فنيا بالقسم الممتاز "ب" .