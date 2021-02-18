شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينهي تعاقده مع «VAR» إسبانيا.. ويقترب من شركة مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، تعاقدها مع الشركة الإسبانية المسؤولة عن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار»، بعد تأخرها في توفير المعدات المطلوبة بحسب الاتفاق الذي تم في آخر جلسة جمعت الطرفين.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة عن مفاوضات مع شركة جديدة ترغب في تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري الممتاز خلال المرحلة المقبلة.

وبيّن أنها الشركة التي كانت مسؤولة عن تطبيق «الفار» في كأس العالم للأندية الأخيرة في قطر.

وأوضح المصدر: «أحمد مجاهد طالب الشركة بتقديم عرض رسمي، خلال اجتماعهم أمس بمقر الاتحاد في الجبلاية».