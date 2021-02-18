اخبار الرياضه

اتحاد الكرة ينهي تعاقده مع «VAR» إسبانيا.. ويقترب من شركة مونديال الأندية

0 نشر
هشام أبو حديد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينهي تعاقده مع «VAR» إسبانيا.. ويقترب من شركة مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، تعاقدها مع الشركة الإسبانية المسؤولة عن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار»، بعد تأخرها في توفير المعدات المطلوبة بحسب الاتفاق الذي تم في آخر جلسة جمعت الطرفين.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة عن مفاوضات مع شركة جديدة ترغب في تطبيق تقنية الفيديو في الممتاز خلال المرحلة المقبلة.

وبيّن أنها الشركة التي كانت مسؤولة عن تطبيق «الفار» في كأس العالم للأندية الأخيرة في قطر.

وأوضح المصدر: «أحمد مجاهد طالب الشركة بتقديم عرض رسمي، خلال اجتماعهم أمس بمقر الاتحاد في الجبلاية».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    174,426

  • تعافي

    135,349

  • وفيات

    10,050

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا