شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يضرب بقوة فى أستراليا المفتوحة ويطيح بالروسى كاراتسيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع حامل اللقب نوفاك ديوكوفيتش حدا لمسيرة رائعة للروسي أصلان كاراتسيف الصاعد من التصفيات.

وتأهل النجم الصربي لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة التاسعة بعد فوزه 6-3 و6-4 و6-2 على كاراتسيف اليوم الخميس.

وفي واحدة من أكثر المواجهات غير المتوقعة في قبل النهائي بإحدى البطولات الأربع الكبرى تعرض ديوكوفيتش لكسر الإرسال مرتين أمام كاراتسيف المصنف 114 عالميا لكنه تجنب حدوث مفاجأة روسية تحت أضواء ملعب رود ليفر.

ورفع اللاعب الصربي من مستواه في المجموعة الثالثة وحقق الفوز بإرسال ساحق وسط تشجيع حماسي من الجماهير الصربية في المدرجات، وسيلعب ديوكوفيتش ضد ستيفانوس تيتيباس أو دانييل ميدفيديف في النهائي يوم الأحد.