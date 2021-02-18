شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالناصر محمد يدخل سباق المرشحين لتدريب البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل عبدالناصر محمد، المدير الفنى السابق لفريق بهلاء العمانى، دائرة المرشحين لتدريب فريق الكرة بنادى البنك الأهلى، خلفاً لمحمد يوسف، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج في الدورى الممتاز.

وتدرس إدارة البنك الأهلى حاليًا عدة سير ذاتية لاختيار المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق وتضم كلا من: ضياء السيد وعصام مرعى وخالد جلال وطارق يحيى بعد رفض مختار مختار فكرة العمل في الوقت الحالى.

وارتفعت أسهم عبدالناصر محمد بقوة في البنك، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في الدورى العمانى وقيادته لبهلاء لتحقيق المركز السادس لأول مرة في تاريخه، وخسر مباراة واحدة طوال مشواره في عمان.

وقرر مجلس إدارة نادى البنك الأهلي تصعيد أحمد شعبان، مدير قطاع الناشئين، لقيادة تدريبات الفريق، اليوم، على ملعب المقاولون العرب، استعدادًا لمواجهة نادى أسوان، لحين التعاقد مع جهاز فني جديد، ويعد أحمد شعبان من أبناء نادى البنك الأهلى وتولى مهمة إدارة الفريق فنيا بالقسم الممتاز «ب».