شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع «سامبولي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، الاتصال مع أكثر من مدرب، سواء في أوروبا أو أمريكا الجنوبية، لتولي تدريب فريق كرة القدم الأول بالنادي، خلفا للروماني رازافان لوشيكو، الذي أقيل منذ أيام لتراجع نتائج الفريق في الدوري الممتاز.

وكشفت صحيفة «Superesportes» البرازيلية أن الهلال السعودي قدم عرضا للأرجنتيني خورخي سامبولي، لتدريب الفريق السعودي.

ولم يكشف الموقع تفاصيل العرض، غير أنه أشار إلى أن نادي الهلال أقال مدربه الروماني لوشيسكو مؤخرا، وكلف البرازيلي روجيرو ميكالي بالمهمة مؤقتا، بحكم أنه أحد مدربي النادي.

يذكر أن تقارير إعلامية برازيلية، ذكرت أن سامبولي يستعد لمغادرة نادي أتلتيكو منيرو البرازيلي، الذي يتولى تدريبه منذ مارس 2020، مع نهاية الدوري البرازيلي.