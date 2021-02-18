شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يناور الزمالك بـ 4 أوراق رابحة في قمة كرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة اليد، صوب الصالة المغطاة باستاد القاهرة، فى السادسة مساء اليوم الخميس، لمشاهدة قمة من العيار الثقيل، تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، فى إطار الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من الدوري للموسم الحالي.

ويعتمد طارق محروس المدير الفنى للأهلى، على كلا من حارس المرمى المتألق محمد عصام الطيار، ونجم خط الدفاع إبراهيم المصرى ودينامو صناعة اللعب إسلام حسن.