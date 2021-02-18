شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إقامة 9 مباريات فى دور الـ 16 لكأس مصر.. «المفاجآت مستمرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغم إقامة 9 مباريات فقط، من منافسات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر، وتبقي 7 مباريات، لم تقام بعد، إلا أن الـ 9 مواجهات شهدت مفاجأتين من العيار الثقيل، عندما نجح فريق بتروجت في الإطاحة بفريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليضرب موعدا مع فريق كوكاكولا في دور الـ 16 وذلك بعدما نجح الأخير في تحقيق مفاجأة أخرى بالفوز على الإنتاج الحربي بهدف نظيف.

وشهدت النتائج تأهل فرق إنبي ووادي دجلة والجونة والاتحاد السكندري والإسماعيلي والمصري وسموحة على حساب أندية نبروه والبنك الأهلى وكيما أسوان والنجوم والمنصورة ودكرنس.

ويتبقى 7 مباريات لم تقام بعد هي، بيراميدز مع العبور، طلائع الجيش مع القناة، الأهلي مع النصر، الزمالك مع حرس الحدود، سيراميكا مع غزل المحلة، مصر المقاصة مع أشمون، وأسوان مع سوهاج.

وتحددت أطراف مباراتين فقط في دور الـ 16 للمسابقة وهي: وادي دجلة مع الاتحاد، وبتروجت أمام كوكاكولا، بينما ينتظر إنبي الفائز من مباراة الأهلى مع النصر، وسموحة مع الفائز من بيراميدز والعبور، الإسماعيلي يواجه الفائز من الزمالك وحرس الحدود، والجونة ينتظر الفائز من أسوان وسوهاج، والمصري في مواجهة مع الفائز مع طلائع الجيش والقناة، ومن الوارد أن تستمر مفاجآت الكأس في هذه المباريات.