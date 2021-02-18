شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أوراق رابحة للزمالك قبل قمة اليد أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة اليد، صوب الصالة المغطاة باستاد القاهرة، في السادسة مساء اليوم، لمشاهدة قمة من العيار الثقيل، تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، في إطار الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من الدوري للموسم الحالي.

يمتلك الزمالك مفاتيح لعب قوية في صفوفه أبرزها اللاعب وسام نوار، ويعول أيضا الزمالك في هذه المباراة على الثلاثى الدولى المخضرم أحمد الأحمر ويحيى الدرع وأكرم يسرى.