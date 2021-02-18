شكرا لقرائتكم خبر عن شروط موسيماني لعودة رامي ربيعة للمشاركة مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على رامي ربيعة مدافع الفريق، الالتزام بالتعليمات والتدريبات وعدم الحديث عن المشاركة من عدمها، وأن ضمه لأي مباراة سيكون حسب الظروف الطارئة التي يعاني منها الفريق في الفترة المقبلة.

وأبلغ المدير الفني اللاعب قراره بمعاقبته، بسبب ما بدر منه خلال سفر الفريق ورفضه فكرة استبعاده، باعتبار أن ما حدث معه إهانة لتاريخه مع الفريق، الأمر الذي جعل الجنوب أفريقي يحذر رامي ربيعة من الإدلاء بأي تصريحات أو الخروج على النص.

كان بيتسو موسيماني استبعد رامي ربيعة من قائمة المونديال ومن حساباته الفنية، بسبب تراجع مستواه وكثرة إصاباته، بخلاف تألق الثلاثي أيمن اشرف وبدر بانون وياسر إبراهيم، وهو ما تسبب في غضب اللاعب ورفضه السفر ضمن البعثة إلى مونديال الأندية بالدوحة.