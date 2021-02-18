شكرا لقرائتكم خبر عن قاهرة أسطورة التنس تكشف سر خوفها في قبل نهائي أستراليا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعربت ناعومى أوساكا، عن سعادتها بالفوز على سيرينا وليامز بنتيجة 6-3 و6-4 في قبل نهائي أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم، الخميس.
وقالت أوساكا، في مقابلة بعد المباراة: ارتكبت العديد من الأخطاء السهلة في الأشواط القليلة الأولى. كنت متوترة حقا وخائفة في البداية ثم تحسن الوضع بمرور الوقت.
وتابعت: «أشعر بالفخر في كل مرة ألعب فيها ضدها، ولم أرد الخروج بشكل مؤسف، أردت فقط تقديم أفضل ما لدي».
وتلعب أوساكا الفائزة بـ 3 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى في النهائي ضد جينيفر برادي أو كارولينا موخوفا.
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