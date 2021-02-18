شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة فى مفاوضات سان جيرمان لتجديد عقد نيمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، يستعد لتأمين مستقبل نجمه البرازيلى نيمار دا سيلفا بعقد 4 مواسم ينتهى في 2026.

وبحسب الصحيفة، يستعد باريس سان جيرمان لقيد البرازيلى نيمار دا سيلفا في قائمة النادى الباريسى حتى يونيو 2026، حيث إن البرازيلى نيمار 29 عامًا لديه عقد مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2022، قبل أن يتم ربط اللاعب حتى سن الـ34 عامًا بعقد طويل الأمد.

وأكدت الصحيفة أنه بعد أشهر من التكهنات حول مستقبل نيمار وربط اسمه بالعودة إلى برشلونة في المستقبل، يبدو أن نيمار أصبح مستعدًا الآن لتوقيع عقد جديد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2026.

وأضافت أن التجديد للبرازيلى نيمار كان إحدى خطط ماوريسيو بوتشتينو، مدرب باريس سان جيرمان، منذ توليه المهام التدريبية، وهى إقناع البرازيلى بتمديد عقده لأطول فترة ممكنة.

وتابعت الصحيفة أن باريس سان جيرمان توصل لاتفاق مبدئى مع نيمار صاحب الـ29 عامًا حول شروطه الجديدة لتجديد عقده لمدة 4 سنوات جديدة، الأمر الذي سيجعله داخل أسوار حديقة الأمراء حتى الـ34 عامًا.

وواصل التقرير أن موافقة نيمار على مد عقده مع باريس يعنى وجود مشروع رياضى مغرٍ للنادى الباريسى جعل اللاعب يوافق على ارتداء قميص الفريق لأطول فترة ممكنة.