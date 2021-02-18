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رئيس ليون يحسم مصير ممفيس ديباي

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أحمد رضا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ليون يحسم مصير ممفيس ديباي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جان ميشيل أولاس، رئيس نادى ليون الفرنسى، أنه بالفعل حاول نقل مهاجمه الهولندى ممفيس ديباى إلى صفوف خلال الفترة الماضية.

وقال «أولاس»، في تصريحاته لصحيفة «Le Progrés» الفرنسية: «بالنسبة لـ(ديباى)، فإن هذا العام سيكون الأخير له معنا، وهو لاعب موهوب للغاية، وذو مستوى عالمى، ولا يوجد الكثير مثله في الفريق، فهو يقدم الكثير من الحلول».

وأضاف: «لطالما أردت أن يبقى معنا، لكن عروضنا لم تقنعه، وحاولنا مساعدته في الذهاب إلى برشلونة، لكن ذلك لم يكن ممكنًا من الناحية المالية».

وأتم: «حتى اليوم الأخير في عقده، سوف نؤمن بمحاولاتنا لإقناعه بالتجديد، رغم أنه في الوقت الحالى ليس ممكنًا، ولكن ما المانع؟».

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