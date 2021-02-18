شكرا لقرائتكم خبر عن بيبي يكشف أسرار سقوط يوفنتوس أمام بورتو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المدافع البرتغالى المخضرم بيبى، لاعب نادى بورتو، أسباب الانتصار الثمين بنتيجة (2-1) على يوفنتوس الإيطالى، بذهاب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا، في ملعب «دراجاو».

وقال بيبى، خلال تصريحاته لقناة «Eleven Sport» البرتغالية: «درسنا يوفنتوس جيدًا، واستوعب الفريق ما طلبه المدرب، حيث كنا نعلم أنه يتعين علينا الضغط بقوة لمنع المنافس من اللعب بطريقته».

وأضاف: «من الصعب أن تهتز شباكنا في هذا النوع من المباريات، لكننا قدمنا مباراة رائعة ونجحنا في النهاية في تحقيق الفوز على فريق كبير».