شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينا ويليامز تبكي بعد وداع أستراليا المفتوحة.. «اكتفيت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجهشت سيرينا وليامز، بالبكاء وأنهت مؤتمرا صحفيا بعد الهزيمة 6-3 و6-4 أمام ناعومي أوساكا، في الدور قبل النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الخميس.

وأنهت الهزيمة آمال سيرينا في معادلة الرقم القياسي بحصد اللقب 24 في البطولات الأربع الكبرى، وأبلغت اللاعبة البالغ عمرها 39 عاما الصحفيين بعد المباراة بملعب رود ليفر أرينا: «كان يوما مليئا بالأخطاء مني، وأجابت سيرينا باكية عند سؤالها هل كانت مجرد مباراة سيئة منها: لا أعلم.. اكتفيت».