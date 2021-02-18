شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرفض إجراء تعديلات في هجوم الأهلي أمام سيمبا التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، إجراء أي تعديلات في مركز رأس الحربة قبل مباراة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر موسيماني الاعتماد على والتر بواليا في التشكيل الأساسي للفريق أمام سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل، خاصة بعد تسجيل بواليا هدفًا في مباراة المريخ الماضية، واكتساب المزيد من الثقة.

ومن المقرر أن يتواجد محمد شريف ومروان محسن على مقاعد بدلاء النادي الأهلي، لمواجهة سيمبا التنزاني لصالح والتر بواليا.