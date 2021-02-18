شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع بيراميدز يضع شرطًا للتوقيع لنادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد عبدالله بكري مدافع فريق بيراميدز، شرطه للتوقيع إلى نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات مع عبدالله بكري مدافع بيراميدز لتدعيم خط الدفاع في الموسم المقبل بناء على رغبة البرتغالي باتشيكو.

واشترط عبدالله بكري الحصول على 10 مليون جنيه في الموسم من أجل الموافقة على الانتقال إلى الزمالك في الموسم القادم.

وينتهي عقد عبدالله بكري مدافع الفريق السماوي مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري ويحق له الرحيل لأي فريق مع بداية الموسم الجديد.