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مدافع بيراميدز يضع شرطًا للتوقيع لنادي الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد عبدالله بكري مدافع فريق بيراميدز، شرطه للتوقيع إلى نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات مع عبدالله بكري مدافع بيراميدز لتدعيم خط الدفاع في الموسم المقبل بناء على رغبة البرتغالي باتشيكو.

واشترط عبدالله بكري الحصول على 10 مليون جنيه في الموسم من أجل الموافقة على الانتقال إلى الزمالك في الموسم القادم.

وينتهي عقد عبدالله بكري مدافع الفريق السماوي مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري ويحق له الرحيل لأي فريق مع بداية الموسم الجديد.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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