شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهدد بمقاطعة برنامج مدحت شلبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هدد مسؤولو النادي الأهلي بمقاطعة برنامج مدحت شلبي على قناة «أون تايم سبورت»، وذلك بسبب الهجوم الذي شنه على محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر، على خلفية مشادته مع عمرو السولية في مباراة المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

وقام جهاز كرة القدم في الأهلي بقيادة سيد عبدالحفيظ باتخاذ قرار بعدم التعامل مع برنامج شلبي وذلك في حالة استمراره على هذا النهج في التعامل مع نجوم الأهلي.

وانتقد مدحت شلبي تصرف محمود كهربا مع عمرو السولية وذلك أثناء مواجهة المريخ السوداني، وذلك بعد محاولة السولية تهدئة كهربا بعد دخوله في صدام معه.