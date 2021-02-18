شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسافر إلى تنزانيا بطائرة خاصة لمواجهة سيمبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، سفر الفريق إلى تنزانيا على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق سيمبا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتسافر بعثة النادي الأهلي إلى تنزانيا، غدًا، الجمعة، في تمام الخامسة عصرًا، استعدادًا للمباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال اأفريقيا.

كان الأهلي فاز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.