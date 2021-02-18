شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبي يحدد موقف طاهر محمد طاهر من رحلة الأهلي إلى تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم الجهاز الفنى للأهلي بقيادة بيتسو موسيمانى، موقف طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، من السفر مع البعثة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى الأبطال الإفريقي غدا الجمعة، بعد خضوع اللاعب للكشف الطبى لتحديد موقفه ومدى تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بعدما شكا من آلام في العضلة الخلفية مؤخرا، وخضع لبرنامج علاجى لتجهيزه للفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا بحثا عن الفوز للحفاظ على صدارة المجموعة التي تضم بجانب الأهلى، سيمبا التنزانى والمريخ السودانى وفيتا كلوب الكونغولى.