شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح ينهي مسيرته مع زاخو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قدّم أحمد صلاح، مدرب فريق زاخو لكرة القدم العراقي، استقالته إلى إدارة النادي بشكل رسمي، وذكرت مصادر من داخل أروقة نادي زاخو، أن الإدارة وافقت على الاستقالة وبدأت البحث عن مدرب جديد لمباريات المرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز التي ستنطلق الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر، أن الأزمة المالية هي سبب استقالة أحمد صلاح، لأن الفريق حقق تحت قيادته نتائج طيبة في المرحلة الأولى، واحتل المركز السادس.

من جانبه أكد أحمد صلاح، أن وضع فريق زاخو بات معقداً جداً بسبب الأزمة المالية، مبيناً أن ثمانية لاعبين قرروا مغادرة الفريق، خلال الانتقالات الشتوية، وهذا أدى إلى حصول نقص كبير جداً في خيارات الطاقم التدريبي خلال المباريات.

وأضاف: لقد تراجعت عن الاستقالة السابقة بعد أن وعدتني الإدارة بحل مشكلات الفريق، لكن الإدارة لم تنفذ وعودها بسبب عدم وجود دعم لها من قبل الجهات المعنية، لذلك هذه المرة استقالتي نهائية، وأتمنى للإدارة وللفريق التوفيق والنجاح في بقية مباريات الدوري.