شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يطلب استضافة مجموعته بتصفيات كأس العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تقدّمت إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، بطلبٍ رسمي إلى الاتحاد الآسيوي لاستضافة ما تبقى من مباريات مجموعة العراق، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ونهائيات أمم آسيا المقبلة في 2023.

وقالَ إياد بنيان، رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي: إن العراق تقدم بطلب الاستضافة إلى جانب البحرين وإيران اللتين تقدمتا بطلب لاستضافة المجموعة أيضاً.

وأوضح، أن ملف العراق للاستضافة اشتمل على طلب أن تكون ملاعب البصرة مسرحاً للمباريات، وننتظر قرار الاتحاد الآسيوي الذي من المؤمل أن يفاضل بين الدول التي تقدمت بطلبات الاستضافة.

يذكر أن منتخب العراق يتصدر المجموعة برصيد 11 نقطة، وهي تضم منتخبات «إيران والبحرين وهونج كونج وكمبوديا، وبقيت له ثلاث مباريات في مجموعته أمام إيران وهونج كونج وكمبوديا».