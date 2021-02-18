محرز «خارق للطبيعة» وأنشيلوتي يتوج «سيتي» بطلاً

متابعة: ضمياء فالح

لم يمتلك معلق مباراة «سيتي» أمام ايفرتون(3-1) إلا أن يقول «اللاعب الطبيعي لا يفعل هذا» بعد أن تسلَّم النجم الجزائري رياض محرز الكرة من زميله البرتغالي بيرناردو سيلفا وسددها من بعد 19 ياردة لتهز الزاوية العليا لشباك إيفرتون ويمنح الأفضلية لفريقه بعد التعادل 1-1، وعلق مايكل أوين أيقونة إنجلترا على الهدف بقوله:«هذا الهدف، لا يستطيع الكثير من الفرق تسجيل مثله، اللاعبون العاديون لا يفعلون ذلك، النجوم فقط يلعبون بهذه الطريقة». وعاد «محرز» إلى تشكيلة «سيتي» بعد غيابه عن مباراة الفوز على توتنهام وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي وسعت فارق صدارة «سيتي» إلى 10 نقاط عن جاره اليونايتد.

المحلل ألوي ماكوست قال من جانبه:«كانت تسديدة مذهلة، بدت تمريرة بسيطة من سيلفا لكن كل شيء فيها كامل، لم يضطر محرز للتحرك من مكانه، فقط أدار جسمه بتوازن رائع وسدد بقدمه اليسرى ولم يكن لبيكفورد ( حارس إيفرتون) فرصة في إنقاذها»، وكشف «محرز» عن الشراكة المميزة بينه وبين سيلفا بعد المباراة وقال:«التعاون المميز بيننا وراء هدفي السادس هذا الموسم، كنا نحاول التمرير والتحرك لإيجاد ثغرة وتسجيل هدف، لا نتحدث بل نتواصل بشكل فوري لأننا نعرف بعضنا بعضاً جيداً من التمرينات».

ورغم الصدارة المريحة قال «محرز» إن الفريق لا يفكر في حصد اللقب الآن وأضاف:«كانت مباراة جيدة أمام إيفرتون وشعرنا بالفشل لتلقينا هدفاً من ريتشارليسون، لا أعرف ما سيحصل في سباق اللقب بل نفكر في مباراتنا المقبلة أمام أرسنال».

في المقابل، اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي بكون «سيتي» المرشح الأكبر لحصد اللقب وقال:«أعتقد ذلك، من الصعب تسمية مرشح آخر غيره، واجهنا للتو بطل الموسم وكان من الصعب علينا قهر دياز ولابورت لنسجل، فريق جوارديولا هو أفضل من واجهناه هذا الموسم على الإطلاق وتهانينا لهم، أعتقد أن فريق جوارديولا في طريقه إلى الفوز بلقب الموسم».