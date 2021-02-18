شكرا لقرائتكم خبر عن ماكاري يأوي المشردين في ستوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يساعد نجم مانشستر يونايتد السابق لو ماكاري، المشردين في زمن كورونا ببناء غرف إيواء خشبية مزودة بتلفاز وسرير ومدفئة في «ستوك أون ترنت» بمدينة ستوك البريطانية، وقال ماكاري (71 عاماً) الذي خاض 400 مباراة بقميص اليونايتد: إن المأوى يتسع لـ40 شخصاً وإنه بنى الغرف الخشبية في مخزن بحجم ملعب كرة وفتح أكثر من باب في المخزن كي يتسنى للمقيمين التنقل بسهولة ومنح دائرة العمل عنواناً ثابتاً كي يحصلوا على فرصة.

وافتتح ماكاري المأوى قبل 4 سنوات بعدما شاهد قلة العون للمشردين في منطقته وكان ينصب خيماً في المخزن لكن بعد انتشار الوباء وصفت البلدية الخيم بأنها غير ملائمة لمنع انتشار العدوى بين المشردين وأن عليهم الانتقال للسكن في فندق لذا أجرى التعديلات مقابل 16 مليون استرليني من الحكومة وتبرعات من بينها من رابطة مدربي الدوري وماكاري عضو فيها وعلق:«نحن ننسى أن المشردين لا يشاهدون التلفاز لأنهم لا يملكون جهازاً لكنهم الآن يبدون اهتمامهم بما يجري في العالم، يستطيعون الآن أن يقدموا لدائرة التشغيل رقم كابينتهم ليحصلوا على فرصة عمل».

