رسميًا.. وزارة الرياضة تطلب الكشف عن سرية حسابات مرتضى منصور بعد اتهامه بإخفاء 150 مليون جنيه من أموال النادي



الشارقة - اميمة ياسر -

خاطبت وزارة الشباب والرياضة، النيابة العامة، بشكل رسمي، للكشف عن سرية حسابات مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف، وبعض أعضاء مجلس القلعة البيضاء الموقوفين بقرار من وزير الشباب والرياضة لوجود مخالفات مالية وإدارية.

وعلم "القاهرة 24" أن وزارة الشباب والرياضة طلبت رسميًا من النيابة العامة الكشف عن سرية حسابات مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، بجانب بعض الأعضاء الذين كانوا موجودين بمجلس إدارة القلعة البيضاء.

وقرر وزير الشباب والرياضة في وقت سابق إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، لوجود مخالفات مالية وإدارية، حيث تم تحويل الملف بشكل كامل إلى النيابة العامة لتحقيق فيه.

وفي سياق متصل، كلف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لجنة ثلاثية برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، لإدارة نادي الزمالك حتى الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة والخاصة بالمجلس السابق أو لحين إجراء انتخابات أخرى نهاية العام الجاري.

وقضت محكمة القضاء الإداري برفض الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.