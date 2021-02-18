تقارير تركية: مصطفى محمد سينتقل للدوري الإنجليزي الصيف المقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الخميس، أن نادي كريستال بالاس بدأ في متابعة مصطفى محمد لاعب فريق جالاتا سراي والمعار من صفوف الزمالك.

وبحسب صحيفة "haberturk" التركية، فإن نادي كريستال بالاس بدأ في متابعة مصطفى محمد من أجل تعزيز الجانب الهجومي في الفريق الإنجليزي والذي يعاني على الصعيد التهديفي في الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بداية متابعة النادي الإنجليزي لهداف جالاتا سراي ستكون بداية من مباراة ألانيا سبور والتي ستقام السبت المقبل.

ونجح مصطفى محمد في الفترة الأخيرة أن يحقق بداية مميزة مع جالاتا سراي بعد قدومه من الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة، حيث سجل المهاجم الشاب أربعة أهداف في أول أربع مباريات.

وانتقل مصطفى محمد لصفوف جالاتا سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مع أحقية النادي التركي الحصول على خدمات اللاعب بصورة نهائية مقابل أربعة ونصف مليون دولار.