الامارات | رفض تعمد الخسارة في بطولة للجودو.. فتعرض للضرب حتى الموت

شكرا لقرائتكم خبر عن رفض تعمد الخسارة في بطولة للجودو.. فتعرض للضرب حتى الموت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي لاعب الجودو سليمان تورسونباييف (14 عاماً) حتفه بعد تعرضه ومدربه للضرب المبرح بعد فوزه ببطولة للجودو في تركمانستان.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن صحيفة "تركمان نيوز" بأن "مجهولين حاولوا إجبار تورسونباييف على الاستسلام قبل خوضه المباراة النهائية في بطولة للجودو أمام منافسه، وهو طالب في معهد وزارة الداخلية في تركمانستان، لكن الرياضي المراهق رفض بشكل قاطع الانصياع، ليفوز بالمواجهة عن جدارة ويتوج بطلا للدورة التي أقيمت في أوائل فبراير الجاري".

وأشارت الصحيفة إلى أن "المجهولين تركوا المدرب في مكان الهجوم فيما اصطحبوا اللاعب الشاب معهم، قبل أن يتم العثور على تورسونباييف في الشارع من قبل المارة، ليقوموا باستدعاء سيارة الإسعاف، لكن تورسونباييف كان قد فارق الحياة".

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