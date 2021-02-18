الامارات | برشلونة رفض مبابي وهالاند.. وفضل عليهما ديمبلي وبواتينغ

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة رفض مبابي وهالاند.. وفضل عليهما ديمبلي وبواتينغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي برشلونة كان يمكن أن يلعب في صفوفه الآن الثنائي الشاب الأبرز في العالم حاليا، النرويجي هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، وكذلك الفرنسي كيليان مبابي نجم هجوم فريق سان جرمان.

وقالت إن النادي حين كان يقوده الرئيس السابق جوزيف بارتوميو فوت فرصة تاريخية قد لا تعوض بضم النجمين، لكنه فضل عليهما لاعبين هما الفرنسي ديمبلي، وكذلك الغاني كيفن بواتينغ.

وقالت إنه في الفترة التي كان فيها مبابي لاعبا في موناكو بنهاية موسم 2016-2017، تم التوصل إلى الاتفاق على انتقاله إلى برشلونة مقابل 130 مليون يورو بجانب 25 مليونا متغيرات، لكن إدارة النادي رفضت في اللحظة الأخيرة، وفضلت التعاقد مع ديمبلي (لاعب دورتموند الألماني سابقا)، مقابل 140 مليون يورو.

وجاء الكشف من خلال وكيل اللاعبين الشهير جونيور مينغيلا الذي كان منخرطا في الصفقة، ونشر محادثات "واتس أب" تؤكد ما قاله. يذكر أن برشلونة وبعد انتقال نيمار إلى سان جرمان، بدأ سريعا في البحث عن لاعب لتعويضه، مستفيدا من الحصول على 222 مليون يورو، وكانت عنده الفرصة لضم مبابي، لكن مسؤولي النادي قالوا لمنيغيلا إن "مبابي لا يلائم طريقة لعب برشلونة".

بعد ذلك انتقل مبابي إلى سان جرمان مقابل 180 مليون يورو، وأظهر الثلاثاء الماضي إمكاناته الكبيرة حين سجل هاتريك من رباعية فريقه في شباك برشلونة ضمن ذهاب ثمن نهائي الأبطال.

أما بخصوص هالاند، فحين كان مايزال لاعبا في سالزبورغ النمساوي تم عرضه من قبل وكيله على إدارة برشلونة في نهاية 2018 مقابل مبلغ يقل عن 20 مليون يورو، لكن النادي اعتبر هالاند لاعبا بمواصفات متوسطة، ولا يلائم "ستايل برشلونة".

وفضل التعاقد مع الغاني كيفن بواتينغ المتقدم في السن مقابل 18 مليون يورو، حيث لم يلعب في نصف موسم سوى شوط فقط، بينما انتقل هالاند في يناير 2019 إلى دورتموند الألماني بعشرين مليون يورو، وتألق بشكل لافت، لدرجة أنه في الموسم الجاري يتصدر قائمة هدافي دوري الأبطال بـ 8 أهداف.

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