الامارات | نجم سوري وراء تألق دورتموند.. وهالاند: هاتريك مبابي حفزني للتسجيل في إشبيلية

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم سوري وراء تألق دورتموند.. وهالاند: هاتريك مبابي حفزني للتسجيل في إشبيلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نجم وهداف فريق دورتموند الألماني، النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند إنه تأثر بالهاتريك الذي سجله النجم الفرنسي ومهاجم سان جرمان، كيليان مبابي الثلاثاء في شباك برشلونة، حين قاد فريقه للفوز في ذهاب ثمن نهائي أبطال أوروبا 4-1. وكان هالاند قد سجل هدفين وصنع الثالث في فوز فريقه 3-2 على إشبيلية الإسباني في أرض الأخير برسم ذهاب دور الـ16.

وكان من نجوم المباراة، الالماني من أصل سوري محمود داهود الذي يعتبر أحد أبرز لاعبي دورتموند، حيث سجل هدف التعادل في شباك الحارس المغربي ياسين بونو بمهارة فائقة جدا، كما كان له دور كبير في وسط وهجوم دورتموند طوال فترات المباراة.

وقال هالاند في تصريح صحافي لصحيفة "سي بي إس سبورت" بعد نهاية المباراة: شاهدت مبابي وهو يسجل أهدافا رائعة، وألهمني قبل مباراة إشبيلية، كان الأمر رائعا للغاية. وشدد على أن الفريق بالكامل كان متحفزا لتحقيق الفوز على الرغم من أنه كان متأخرا بهدف سجله لاعب إشبيلية سوسو، قبل أن يعود بقوة من خلال تمريرة حاسمة من هالاند إلى محمود داهود، ثم تمكن هالاند من تسجيل هدفين بعد ذلك، قبل أن يقلص إشبيلية الفارق إلى 3-2.

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