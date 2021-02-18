«أصل الحكاية».. مدحت شلبي يروي سبب هجومه على كهربا.. ومحامي اللاعب محامي كهربا يتحدى تهديداته: «له حسابه بالقانون»

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامى مدحت شلبى، عما تداولته السوشيال ميديا بشأن تصريحاته ضد محمود عبد المنعم كهربا نجم النادى الأهلى بعد المشادة مع عمرو السولية في مباراة الفريق أمام المريخ السودانى والتي انتهت بثلاثية نظيفة للأحمر.

وقال مدحت شلبى خلال تقديمه لبرنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "عندما أتحدث عن اللاعب بيهمنى في المقام الأول الكيان ثم مصبحة اللاعب في المقام الثانى، لان الأندية هي اللى بتعانى من أخطاء اللاعبين ومشاكلهم، فلذلك بننصح اللاعبين وعمرنا ما كان قصدنا أن نخلص على لاعب أو يكون بينا أي حاجة تسيء له، وكنت أكثر الداعمين لكهربا في كل المواقف ولما تكلمت عنه بقسوة كنت أقصد تقويمه وتصحيح مساره والمطالبة بتركيزه في الملعب لأنه من الممكن أن يأخذ كارت أحمر فسيكون المتضرر هو النادى وليس اللاعب".حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأضاف مدحت شلبى: "نفس الكلام عن كل اللاعبين في مصر ما يهمنا هو النادى، ثم اللاعبين، وما حدث بين شيكابالا وحسين السيد في المباراة كانت بالنسبة لى صورة لحظية وقلت إن شيكابالا بيطيب خاطره وبعض الناس عاتبتنى لأن شيكابالا قام بدفع مارسيلو بشكل قوى حبتين لما شوفتها تانى، لكن فى المباراة كانت لحظية مش أكتر، وأنا أول من طالبت إيقاف شيكابالا لنهاية الموسم بعد الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بس الناس مش بتفتكر كل حاجة".

وكان مدحت شلبي حذر محمود عبد المنعم كهربا بسبب تصرف استفزازي تجاه لاعب المريخ في مباراة الفريقين، قائلا: "مينفعش يا كهربا اللي انت عملته في الملعب ومع لاعب المريخ، ولو اتكررت هفتح الدفاتر القديمة، وأنت فاكر لما فتحتلك الدفاتر القديمة قبل كدة حصلك إيه".

وقال شلبي: "كهربا وضع يده على فمه ووجه كلمات للاعب المريخ تبدو في ظاهرها مسيئة لكن الله أعلم قاله إيه، وده تصرف لا يليق بلاعب الأهلي".

وتابع شلبي: "نصيحتي لموسيماني يلعب محمد شريف، لأن بالوضع ده هيضيع جوهرة ثمينة من إيده، وبعد أربع أو خمس ماتشات مش هيلاقي شريف معاه، والموسم طويل والفريق محتاج كل اللاعيبة".

وقال مدحت شلبي في تصريحات تليفزيونية: "إحنا لما بننتقد لاعيب سواء كهربا أو شيكا بيكون هدفنا مصلحة الكيان فقط".

وتابع: "وبوجه رسالة لجمهور الأهلي والزمالك لم أهتم بالسوشيال ميديا، ولا يوجد خلاف شخصي بيني وبين أي لاعب، ننتقد لمصلحة الأندية".

وأكمل: "بالنسبالي الكيان هو الأساس، ويأتي اللاعب في المرتبة الثانية، وتصرفات اللاعب تضر بالنادي في الدرجة الأولى".

وأكد شلبي أن هذه ليست المرة الأولي التي يقع فيها كهربا عن هذا الخطأ، وسبق أن حدثت بينه وبين السولية أزمة مشابهة من قبل، فضلا عن تكرار أزماته مع لاعبي الأهلي.

وتابع شلبي: «دوري كإعلامي يفرض علىّ توجيه النصيحة لأي لاعب يخرج عن النص، أما بخصوص كهربا فأنا أول الداعمين له وسبق أن دافعت عنه عند انتقاله للأهلي».

ووجه شلبي رسالة لكهربا بأن يحافظ على تركيزه لأن الأمور في الأهلي مختلفة تماما، وقد يدفع الثمن باهظا إذا استمر على هذا النهج، مؤكدا أنه قدم النصيحة لكهربا وهو المسؤول عن الأخذ بها أو تجاهلها.

وفي سياق متصل، رفض أشرف عبدالعزيز محامي محمود كهربا، جناح فريق الأهلي، التهديدات التي وجهها الإعلامي مدحت شلبي للاعب، أمس، عقب لقاء المريخ السوداني.

وقال محامي كهربا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «هو كل اللي عايز يركب الترند يجيب سيرة كهربا؟!».

وتحدى المحامي، مدحت شلبي، قائلا: «أنا عايز أعرف ملفات إيه اللي هتفتحها لو عندك حاجه قولها، كهربا مركز في ملعبه وأنا مركز معاكم. كل غلط وله حسابه بالقانون».

في الوقت نفسه نشر كهربا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورة تجمعه بمحاميه مكتفيا برمز القلب والساعد الذي يعبر عن القوة.

كان الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة أون سبورتس قد انتقد دخول كهربا في مشادة كلامية خفيفة مع زميله عمرو السولية في لقاء المريخ السوداني أمس بدوري أبطال أفريقيا قبل أن يعتذر له أثناء اللقاء.

شلبي لم يكتف بانتقاد تصرف كهربا لكنه هدد اللاعب بـ «التقليب في دفاتره القديمة» إذا لم يلتزم مع فريقه، على حد تعبيره.