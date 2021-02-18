شكرا لقرائتكم خبر عن مدير قطاع الناشئين يقود البنك الأهلي مؤقتاً لحين الإعلان عن خليفة محمد يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى البنك الأهلي تصعيد أحمد شعبان مدير قطاع الناشئين، لقيادة تدريبات الفريق اليوم على ملعب المقاولون العرب استعداد لمواجهة نادى أسوان وذلك لحين التعاقد مع جهاز فني جديد، ويعد أحمد شعبان من أبناء نادى البنك الاهلى وتولى مهمه إدارة الفريق فنيا بالقسم الممتاز "ب" .

وكشف اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن لجنة الكرة ستعلن خلال ساعات عن اسم المدير الفني الجديد للفريق خلفاً لمحمد يوسف، الذي تمت إقالته أمس الأربعاء عقب هزيمة الفريق أمام مصر لمقاصة بالأمس بهدف نظيف.

وأضاف اللواء أشرف نصار خلال تصريحات تليفزيونية أن لجنة الكرة حاليا تفاضل بين 4 مدربين لاختيار أحدهم لقيادة الفريق، وسنعلن خلال ساعات القرار النهائي لتولى قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس نادى البنك الأهلي إن مجلس إدارة النادي قيّم الفترة الماضية ووجد أن البنك الأهلي لم يحقق النتائج المرجوة ولذلك قرر توجيه الشكر إلى محمد يوسف وجهازه مؤكدًا أنه لم يقصر في اداء عمله لكن غاب عنه التوفيق.

ويدرس مجلس إدارة نادى البنك الأهلى، برئاسة اللواء أشرف نصار، السير الذاتية للمدربين والتي جاء الاستقرار على أربعة أسماء هم ضياء السيد وربيع ياسين ومختار مختار وخالد جلال لخلافة محمد يوسف ، الذى تم توجيه الشكر له بسبب سوء النتائج.

وكشف مصدر مقرب من مجلس إدارة نادى البنك الاهلى أنه يتم الآن دراسة السير الذاتية للمدربين الأربعة والتحدث معهم لوضع خطة للفريق خلال المرحلة المقبلة والخروج من كبوة الهزائم والابتعاد عن المنافسة على الهبوط، وحصد مركز متميز في جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى.