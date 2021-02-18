شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحفز بواليا بعد كسر النحس التهديفي أمام المريخ السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للنادى الأهلي على تحفيز والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر، ورفع روحه المعنوية، خاصة بعد نجاح اللاعب في تسجيل أول أهدافه الرسمية بقميص الأهلي في مباراة المريخ السوداني الأخيرة، من أجل الاستمرار في تقديم الإضافة الهجومية للأهلي.

وفاز الأهلي على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ويخوض مباراة الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل أمام سيما التنزانى.

وحفز موسيماني بواليا نفسيا ومعنويا من أجل استغلال فرصة استعادة الثقة في نفسه وتقديم نفسه بشكل مختلف في الفترة المقبلة، لأن الهدف سيساهم في رفع الضغوط عنه، بعد فترة النحس التي لازمته منذ الانضمام للأهلي في يناير الماضي.

وأكد موسيماني لبواليا أنه سيكون داعم له بشكل كبير داخل صفوف الأهلي وعليه أن يستغل ثقة الجهاز الفني بشكل جيد، لاسيما وأن الجهاز الفني يثق في إمكانيات اللاعب وقدرته على تقديم الإضافة المطلوبة للهجوم الأحمر.

وعانى بواليا من ضغوط كبيرة في الفترة الماضية بسبب عدم قدرته على تسجيل الأهداف طوال الفترة الماضية، قبل أن ينهي حالة الصيام التهديفي وعدم التسجيل مع الهلي بمباراة المريخ السوداني.