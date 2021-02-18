شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يسترجع ذكريات الفوز بالسوبر الأفريقى مع الأهلى قبل 14 عام.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والنادى الأهلى السابق ذكريات تتويجه مع النادى الأهلى ببطولة السوبر الأفريقي زى النهارده قبل 14 عام، بتصديه لركلتى جزاء سلط الضوء عليها عبر فيديو على حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وكتب : " في مثل هذا اليوم ولحظات تاريخية وذكريات لا تنسي مع بيتي النادي الأهلي والفوز بكأس السوبر الأفريقي عام 2007م أمام نادي النجم الساحلي بركلات الترجيح".



الحضرى

من ناحية أخرى أحيا عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر سابقا، ذكرى رحيل ثابت البطل، قبل أيام، مشيرا إلى أنه أقوى مدير كرة عبر التاريخ، ووصفه بأنه أقوى وأفضل حراس المرمى فى تاريخ إفريقيا كلها.

وقال الحضرى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر فى الـ 14 من فبراير الماضى: "عاش ثابت ومات بطل ... أقوى مدير كرة عبر التاريخ وواحد من أقوى وأفضل الحراس فى تاريخ إفريقيا كلها.... ربنا يرحم كابتن ثابت البطل".

كما شهد نفس اليوم احتفال عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الأهلي السابق، بعيد ميلاد أصغر بناته "شايان"، ونشر فيديو يضم عدد من الصور لها معه ومع والدتها، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "حبيبة قلبي آخر العنقود كبرت سنة كل سنة وانتي طيبة يا احلى شايان والعمر كله ليكي يا رب وانتي منورة حياتنا يا سكر العائلة يا قمر".

وفى سياق منفصل أعلن عصام الحضرى، حارس مرمى فريقى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، عن خوضه فترة معايشة بنادى الشارقة الإماراتى برفقة شيخ مدربى حراس المرمى فكرى صالح، والمحاضر الآسيوى حسن مقيم للحصول على مزيد من الخبرات فى عالم تدريب الحراس.