شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: منتقدي مصطفى محمد يبحثون عن الشهرة والزمالك أقوى فريق في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق، أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار إلى جالاطة سراي التركي، يقترب من تحقيق انجاز غير مسبوق إذا سار بنفس المعدل التهديفي، وقال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": تألق مصطفى محمد ليس مفاجأة بالنسبة لي وإمكانياته تؤهله للعب في أفضل دوريات العالم، وتجربته الحالية تشبه عودة النني من بشكتاش إلى أرسنال، بعدما استعاد مستواه، والدورى التركي خطوة جيدة لانتقال مصطفى إلى دوري أفضل.

أضاف: منذ تواجده مع جالاطة سراي إذا سار بالمعدل التهديفي الحالي قد يحقق رقم قياسي لم يسبقه إليه أحد من المحترفين المصريين، في ناس منسية عايزة الناس تفتكرها ولذلك يتحدثون عن لاعب بقيمة مصطفى، وأفضل شئ لهؤلاء الأشخاص هو تجاهلهم وعدم منحهم الفرصة التى يبحثون عنها.

زاد: الموسم الجاري وأو منذ سنتين بالتحديد الزمالك يمتلك أقوى فريق في مصر يجيد لعب المباريات الكبيرة والنهائيات، والشكل الحالي أنا راضي عنه بنسبة 90%، ويحتاج الفريق فقط إلى الاستقرار، وغياب مصطفى محمد أثر على الهجوم، ومن الصعب تعويضه حالياً، لم يصبح لديك المهاجم القادر على حسم المباراة.

استكمل: أوباما وأشرف بن شرقي لديهم الملكة التهديفية، والاعتماد عليهما كان مثمراً، وكنت أرى أن نكمل بهذا الثنائي مع وجود عمر السعيد كان أفضل من ضم لاعبين جدد، وأنت الآن بتخلص على أسامة فيصل، خاصة وأنه كان بادئ بشكل جيد جداً مع الفريق، ولا أعرف لماذا قمت بضم سيف الجزيري وهو لن يشارك معك في أفريقيا، ومروان حمدي لا يمتلك خبرات أفريقيا عكس عمر السعيد.