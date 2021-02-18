شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيراميكا : أحمد ريان ومحمد إبراهيم وصالح جمعة يملكون الطموح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا أن الثلاثي، صالح جمعة، وأحمد ياسر ريان، ومحمد إبراهيم، لاعبي الفريق، تجمعهم صفة مشتركة وهي الطموح، وقال شعبان في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": طموحي في هذا الموسم منذ اليوم الأول، هو تقديم كرة جيدة وأن ننال اعجاب الجماهير ونجعلهم يتابعونا وهذا حدث بالفعل حتى الآن، عندما يكون الأداء تكون هناك طمأنينة كبيرة حتى لو تعرضنا لبعض الإخفاقات.

أضاف: أحمد ياسر ريان وصالح ومحمد إبراهيم، يقدمون أرقام جيدة جداً على مستوى الأداء ومنهم من أبعدته الإصابة، ولكن كلهم لديهم الاصرار والعزيمة ويقومون بأداء مميز ولديهم طموح كبير جداً.

واختتم: مسألة الإصابات فقط هي التي تعيقنا، لدينا حوالي 5 إصابات وهذا رقم كبير بالنسبة لنا، وذلك بسبب ضغط المباريات.

وأكد معتز البطاوى، المدير الرياضى لفريق سيراميكا، أن صالح جمعة لاعب الفريق تم استبعاده من مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندرى والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، بسبب إصابة اللاعب، قائلا: "صالح جمعة عنده إصابة وتم استبداله قبل المباراة، لأنه لم يكن يستطيع المشاركة في اللقاء".

وقال البطاوى في تصريحات لقناة أون تايم سبورت إن الفريق كان يستحق الفوز أمام زعيم الثغر، لذلك هناك حالة من الحزن تسيطر على سيراميكا، وحالة احتساب ضربتى الجزاء في المباراة كانت ستغير نتيجة اللقاء قائلا: "ضربتين الجزاء لو اتحسبوا كانت هتفرق لأننا نستحق الفوز عشان كدة زعلانين".

وكان هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا، ضم صالح جمعة لقائمة اللاعبين المتواجدين في المعسكر المغلق بالسويس قبل مواجهة الاتحاد السكندري والتي انتهت بالتعادل الإيجابى، لكنه تم استبداله اليوم ولم يشارك في اللقاء.

واكتفى فريق الاتحاد السكندرى بالتعادل الإيجابي مع سيراميكا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين وجاء هدف الاتحاد السكندري عن طريق كريم الديب في الدقيقة 24 من زمن الشوط، قبل أن يتعادل شريف دابو لسيراميكا في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.