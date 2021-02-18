شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد بعثات الدول المشاركة فى بطولة أفريقيا لشباب الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هانى فكرى مدير البطولة الأفريقية لشباب الكرة الطائرة التى ستسضيفها مصر بدءا من يوم السبت المقبل بإستاد القاهرة على بدء توافد بعثات الدول المشاركة على مدار اليوم بوصول المغرب والكاميرون تباعا على أن تصل الكونغو الديمقراطية بعد منتصف الليل.

وتقرر مشاركة 4 منتخبات فقط فى بطولة أفريقيا للشباب للكرة الطائرة بعد إعتذر أفريقيا الوسطى عن المشاركة، لتضم البطولة منتخبات الكاميرون والكونغو الديمقراطية والمغرب بخلاف مصر البلد المنظم.

من جانبه، كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المديرالتنفيذى، عن إقامة بطولة أفريقيا للشباب بدون جمهور وقال غزلان فى تصريح لـ الخليج 365، إنه غير مسموح بحضور المنافسات سوى للجان البطولة فقط، وفقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفنى للبطولة غدا الجمعة قبل انطلاق المنافسة يوم 20 من الشهر نفسه.

وأشار غزلان إلى أن الاتحاد الدولى أخطر الاتحاد الأفريقى بالإجراءات الاحترازية التى ستتبع فى البطولة والتى أخطر الإتحاد المصرى بها لتطبيقها فى المنافسات من أجل حماية المتواجدين من فيروس كورونا .

ويرأس سامح حمدى اللجنة العليا المنظمة للبطولة ومعه ايمن غزلان نائبا، فيما يتولى مهمة مدير البطولة الحكم الدولى هانى فكرى ومساهده عماد الباهى.