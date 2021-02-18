شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات متوقعة في تشكيل الزمالك أمام تونجيث السنغالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، إجراء تغييرات في تشكيل الفريق في مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها 23 فبراير الجارى في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن باتشيكو غير راضي عن أداء بعض اللاعبين في المباريات الأخيرة، بخلاف ظهور عدد من اللاعبين بمستوى ضعيف في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت امس في الجولة الـ 13 للدورى والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وقال المصدر أن باتشيكو يدرس الدفع بكل من فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي التشكيل الأساسي لمباراة تونجيث بعد تألقهما في المباريات الأخيرة فيما لم يستقر علي اللاعبين الذين سيتم استبعادهم من التشكيل وإن كان الأقرب هو أحمد سيد زيزو ومحمود علاء وشيكابالا.

من ناحية أخرى وافق عبد الله بكرى مدافع فريق بيراميدزعلي الانتقال لنادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما دخل بعض مسئولي الزمالك في مفاوضات شفوية مع اللاعب الذي أبدي ترحيبه بارتداء تي شيرت الزمالك.

وكشف مصدر داخل الزمالك ان إدارة النادي تسعي لتدعيم خط الدفاع في الصيف المقبل ، وفقا لتعليمات البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق والذي طلب تدعيم خط الدفاع في يناير الماضي وتمسك بطلبه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانهي مسئولو الزمالك اتفاقهم مع بكري علي كافة التفاصيل المالية للتعاقد في يناير الماضي الا ان الصفقة توقفت ، ليتم فتح المفاوضات مرة اخري خلال الساعات الماضية وقام اللاعب بالترحيب بالانضمام للزمالك خاصة ان عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانضمام لأي فريق في الصيف المقبل مجانا.

في نفس السياق دخل نادى الاتفاق السعودى في مفاوضات جادة مع عبد الله بكرى لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وخرج عبد الله بكرى من حسابات المدير الفني الأرجنتينى أروا بارينا لنادى بيراميدز، بعدما يفضل الاعتماد على الثنائى على جبر وأحمد سامى مع الدفع بأحمد أيمن منصور كبديل لهما، وهو ما جعل اللاعب يفكر في الرحيل.

وحاول الزمالك ضم اللاعب في يناير إلا أن مغالاة بيراميدز دفعت النادي لتأجيل حسم الصفقة لفترة الانتقالات الصيفية.