شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: مباراة الزمالك والاسماعيلي كانت مهددة بالإعادة وسيراميكا استحق ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبير التحكيمي سمير عثمان، أن مباراة الزمالك والاسماعيلي التى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، كانت ستصبح مهددة بالإعادة في حالة لم يتذكر محمود البنا حكم اللقاء أنه أشهر الكارت الأصفر لحسين السيد لاعب الاسماعيلي مرتين، وقال عثمان في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": ممكن أن يكون الحكم منح اللاعب انذار ولا يتذكر ولذلك منح البنا الانذار الثاني لحسين السيد، ومن الجيد أنه تم تذكيره بأن حسين السيد لديه انذار، لأنه لو استكمل المباراة والنتيجة انتهت لصالح الإسماعيلي كانت المباراة ستعاد.

أضاف: كان هناك 3 ألعاب جدلية في مباراة سيراميكا والاتحاد، مثل ركلة الجزاء وهدف سيراميكا، ثم ركلة جزاء صحيحة، وركلة أخرى ألغاها الفار، من واقع خبراتي أن الحالة الأولى بها شئ من الإهمال من لاعب الاتحاد، ركلة الجزاء التى تم احتسابها لصالح الاتحاد كانت سليمة جداً.

اختتم: الحالة الأخيرة لسيراميكا كانت ركلة جزاء مستحقة ولكنها لم تحتسب، وكان من الممكن معها منح مدافع الاتحاد إنذارين أو طرد مباشر.

من جانبه، أكد علاء وحيد المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، أن مجلس إدارة النادى لن يتقدم بشكوى ضد حكم مبارة الزمالك والإسماعيلى التى أقيمت بالأمس ضمن منافسات الدورى العام، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، وقال وحيد فى تصريحات لبرنامج "كيك أوف" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الأندية التى لها سيطرة إعلامية هى من تتمكن من الحصول على حقوقها من الحكام، ماذا يفعل الإسماعيلي لا نمتلك الضغط الإعلامى مثل باقى الأندية، لا نملك إلا الموقع الرسمى للنادى ونصرخ من خلاله بأننا اتظلمنا.

أضاف: فى كلام كتير أننا سنقدم تظلم بسبب طرد حسين السيد، ونرى أنه إذا تلقى الإنذار الثانى بسبب الاعتراض فهو يستحق، ولكن لماذا لم تطرد طارق حامد وشيكابالا بسبب الاحتجاج.

وواصل: الإسماعيلى حرم من حسين السيد المباراة القادمة أمام إنبي وهو في أوج تألقه، لن نقدم شكوى رسمية ماذا فعلت الشكاوى والتظلمات التى قدمتها الأندية لنقدم تظلم، الظلم التحكيمي حرمنا من 10 نقاط على الأقل هذا الموسم.