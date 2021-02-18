شكرا لقرائتكم خبر عن أجايى أساسى فى تشكيل الأهلى ضد سيمبا بعد تألقه أمام المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادى الأهلي في منح فرصة المشاركة الأساسية للنيجيرى جونيور أجايى جناح الفريق الأحمر فى مباراته القادمة ضد سيمبا التنزاني في المباراة التى ستجمعهما يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

واختارت صفحة الأهلي جونيور أجايي، نسر مباراة الفريق أمام المريخ السوداني فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا التي فاز بلقبها النسخة الماضية، ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على "تويتر"، صورة للاعبه أجايي، وهنأه على قوة الأداء بعد عودته للفريق، قائلا: " نسر المباراة هو لاعبنا جونيور اجايي عودة حميدة جونيور".

وجاء تألق جونيور أجايي في مباراة المريخ السوداني الأخيرة فى افتتاح مشوار الأهلي بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتى حسمها الأحمر بثلاثية نظيفة، ليمنح الجهاز الفني للأهلي الطمأنينة علي مركز الجناح الأيسر، ويجدد الثقة في الدفع بجونيور أجايي أساسيا بمباراة سيمبا.

ونال أجايي استحسان وإشادة الجهاز الفني للنادي الأهلي، بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه أمام المريخ، رغم ابتعاده لفترة طويلة عن الملاعب منذ الإصابة في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك.

وشارك أجايي أساسيا في مباراة المريخ السوداني بعد غياب طويل وقدم مردودا طيبا ونجح في صناعة هدف مميز لزميله محمود عبد المنعم كهربا بخلاف تميزه في أداء الدورين الدفاعي والهجومي.