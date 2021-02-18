شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد خليفة لاعب أسوان بكسر فى الترقوة وخضوعه لجراحة عاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبى بفريق أسوان عن إصابة محمد خليفة لاعب الفريق بكسر فى الترقوة ويستعد اللاعب للخضوع إلى عملية جراحية، حيث من المنتظر أن يغيب عن الفريق لمدة شهر ونصف للعلاج، وذلك بعد تعرضه للإصابة فى مباراة أسوان والمقاولون بالدورى العام والتى أقيمت أمس وانتهت بفوز أبناء الجنوب بهدف نظيف.

من ناحية أخرى يستأنف فريق أسوان استعداداته لمباراة الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، والتى يستضيفها استاد الإسكندرية.

ويحتل فريق أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام بعد فوزه الأخير على المقاولون العرب، وخاض أسوان 12 مباراة حتى الآن، فاز في 3 مباريات وتعادل فى 5 أخرى وخسر فى 4 لقاءات، وسجل لاعبو أسوان 7 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفاً أخر.

ومن المقرر أن يخضع فريق أسوان، اليوم الخميس، للمسحة الطبية للكشف عن كورونا استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري، وذلك قبل 72 ساعة من اللقاء المرتقب، وفقاً للبروتكولات الطبية التى وضعها اتحاد الكرة.

وأعرب علاء عبد العال المدير الفني لفريق أسوان عن سعادته بتحقيق الفوز على المقاولون العرب، وقال عبد العال: حالفنا التوفيق بهدف مبكر ما تسبب في إراحتنا، والظروف الجوية لم تكن في صالحنا في الشوط الأول بسبب التيارات الهوائية والأمطار، لكن ظهرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني.

وأضاف: قلت للاعبين لا يهمني الاستحواذ ونجحنا في تسيير اللقاء مثلما خططنا، سنحت للمقاولون أكثر من فرصة لكن تألق عمر رضوان حارس المرمى وأيضا خط الدفاع ساعدنا في الحفاظ على الفوز، ونسعى لتطوير الأداء الهجومي، أسوان يعاني من التوتر كلما تقدمنا وذلك بسبب رغبتهم في الحفاظ على الفوز.