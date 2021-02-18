شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تحضيراته غدا قبل السفر إلى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم غدا الجمعة فريق الأهلي تحضيراته قبل السفر فى نفس اليوم إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يعكف الجهاز الفني خلال مرانه الأخير على تجهيز خطة اللعب التي سيعتمد عليها في المباراة بعد دراسة المنافس جيدا والوقوف على عناصر القوة والضعف في صفوفه.

وحقق الأهلي فوزا مهما بعد تغلبه على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات، تربع بها على قمة مجموعته بفارق الأهداف عن سيمبا صاحب المركز الثاني، والذي تغلب على فيتا كلوب الكونغولي بالجولة الافتتاحية، وسجل ثلاثية الأهلي أفشة ومحمود كهربا ووالتر بواليا.

على جانب آخر، عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، قائلا: "نعم الأهداف تأخرت ولكن في النهاية حققنا المطلوب وحصدنا ثلاث نقاط غالية في بداية مشوار دور المجموعات".

وأوضح أن المنافس شكل تكتلًا دفاعيًّا كبيرًا في الشوط الأول، ولكن بمجرد تسجيل الهدف الأول نجحنا في التفوق وحسم المباراة، مشيرا إلى أنه حافظ على طريقة أداء الفريق حتى مع تأخر الأهداف، مشددًا على أن الأهلي اعتمد على الأطراف في ظل إغلاق العمق من قبل المريخ، كما أن العرضيات كانت مفتاح الفوز اليوم على المريخ السوداني، بعد عرضية محمد هاني في هدف أفشة الأول.

وكشف أن الأهلي خاض مباراة اليوم في ظل غياب ٥ عناصر أساسية من القوام الرئيسي للفريق، مضيفا أن الشوط الأول شهد إهدار العديد من الفرص، ولكن الأمور تحسنت كثيرًا في الشوط الثاني الذي شهد تسجيل ثلاثة أهداف، كما أن هناك لاعبين تمت إراحتهم مثل حمدي فتحي، كما أنه دفع بعناصر لم تكن تشارك بشكل أساسي الفترة الماضية، مثل سعد سمير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام.

وأوضح أنه سعيد بنجاح والتر بواليا في تسجيل هدفه الرسمي الأول مع الفريق، مؤكدًا أن هذا الأمر من أبرز مكاسب المباراة، مشيدا بمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، الذي نجح في التصدي لفرصتين محققتين للمنافس.